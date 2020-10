Nach Spiel bei Hannover 96: Fortune Luka Krajnc positiv getestet 

Bei Fortuna Düsseldorf, 96-Gegner vom Samstag, gibt es einen positiven Corona-Fall in der Mannschaft. Es soll sich um Abwehrspieler Luka Krajnc handeln, der gegen 96 auf dem Platz stand. „Das Gesundheitsamt wurde informiert und wird nun alle nötigen Schritte der Kontaktverfolgung durchführen“, teilte der Bundesliga-Absteiger mit.

Krajnc soll am Dienstag positiv getestet worden sein. Am Mittwoch kam das Ergebnis. Er ist seitdem in häuslicher Quarantäne. Ob der Fall weitere Konsequenzen für den Verein hat, ist noch un­klar.