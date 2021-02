Das Duell der alten Bekannten: Gegen Fortuna Düsseldorf gibt es ein großes Wiedersehen

Vier Spieler von Fortuna Düsseldorf haben eine 96-Vergangenheit. Vorteil oder Nachteil für den 96-Trainer? Kenan Kocak vermutet: "Gegen Ex-Kollegen zu spielen, bringt eine Portion Motivation mit. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Spieler von Fortuna Düsseldorf motivierter sind wie in den Spielen zuvor." Anzeige

Ein Anruf hätte vielleicht genügt. Der Berater des Wolfsburgers Felix Klaus (28) hatte bereits mit 96-Manager Gerhard Zuber verhandelt. Eine Rückkehr schien möglich. Nun warteten so­wohl Wolfsburg-Sportchef Jörg Schmadtke als auch Klaus auf einen Anruf des Zweitligisten. Es klingelte, aber nicht Hannover 96 war dran, sondern Fortuna 95. Klaus wechselte an den Rhein und traf dort seine 96-Vergangenheit.

Bilder vom Training von Hannover 96 (18. Februar)

Düsseldorf-Spieler kommen auf 360 Spiele in rot Hallo, Andre Hoffmann, inzwischen Kapitän, Edgar Prib, Ex-96-Kapitän, und Kenan Karaman, bester Torjäger der Düsseldorfer. „Die Fußballwelt ist klein“, lacht Prib, froh, Kumpel Klaus bei sich zu ha­ben – bei Fortuna 96.

So viel 96 gibt es in der ganzen 2. Liga nicht wie in Düsseldorf. Klaus (82 Spiele für 96), Prib (137), Karaman (93) und Hoffmann (48). 360 Spiele – so viele Einsätze be­kommt die komplette aktuelle 96-Mannschaft in dieser Saison nicht zusammen (324). Für diese vier Spieler wird es „einen Tick emotionaler“ gegen den alten Verein, weiß Karaman. Nur von Klaus war in dieser Woche nichts zu lesen oder zu hören. Klaus-Anfragen für Interviews lehnte Fortuna vor der Partie ab.



Pribs Dankbarkeit bleibt Dafür sprach Prib, in fast allen Medien, über seine Dankbarkeit gegenüber 96, weil er nach zwei Kreuzbandrissen trotzdem nicht fallen gelassen worden war. Der aktuelle 96-Trainer Kenan Kocak plante jedoch ohne ihn. Ein Fehler, vermutlich. Prib wurde Opfer des geplanten Umbruchs, den 96 aber nicht konsequent zu Ende ging. Inzwischen wurde auch Kocak klar, dass Prib eine gute Rolle hätte spielen können in Hannover. Nun will der 31-Jährige die in Düsseldorf spielen. Er ist der beste Spion, den sich Trainer Uwe Rösler vorstellen kann. Aus der 96-Startelf kennt er die halbe Mannschaft auswendig. Prib weiß, wie die früheren Mitspieler auf Rückschläge reagieren oder wann sie sich zu sicher fühlen. All dies wird er Rösler verraten.

"Das ist eine erfahrene, abgezockte Truppe", vermutet Kocak. "Aber wir fahren nicht nach Düsseldorf und wollen da nicht nur ein bisschen mitspielen." Es ist kein Geheimnis, dass am Sonntag auch Röslers Job auf dem Spiel steht. Düsseldorf, mit dem ambitionierten Manager Klaus Allofs an der Spitze, sucht nach einem Nachfolger für den emotionalen Fußballlehrer im schwarzen Trainingsanzug. Der Na­me Hannes Wolf taucht häufig auf – aber warum nicht André Breitenreiter? Der Trainer aus Hannover weiß schließlich, wie Aufstieg geht, und wäre der nächste Fortune mit 96-Historie.