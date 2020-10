Vor Heimspiel gegen Düsseldorf: Fanfrage offen - Sulejmani ein Kandidat für die 96-Startelf?

Theoretisch dürften sogar 9800 Fans ins Stadion, das ist die vom Gesundheitsamt zugestandene Zahl. Offensichtlich sind viele Fans aber zurückhaltend. Die Region Hannover wird sich am heutigen Freitag zur Corona-Krise äußern. Denkbar ist, dass dabei die Erlaubnis einkassiert wird – und ab sofort keine Zuschauer mehr in die HDI-Arena gelassen werden. Für die nächsten Heimspiele besteht da ohnehin kaum Hoffnung.

Wird die Partie gegen Düsseldorf am Samstag in der HDI-Arena zum Geisterspiel? Die Infektionszahlen steigen – in der Region Hannover nähert sich der Inzidenzwert der kritischen Marke von 50 Fällen pro 100 000 Einwohner aus den letzten sieben Tagen. Noch aber rechnet 96 damit, vor Zu­schau­ern spielen zu dürfen. 8500 Karten sind verkauft worden. Darin enthalten sind die 7300 Tickets, die als Testdauerkarte für die beiden 96-Spiele gegen Braunschweig und Düsseldorf ausgegeben wurden.

Kocak thematisiert mangelnde Einsatzbereitschaft

Die Unsicherheit habe „keine Auswirkung auf die Spielvorbereitung“, sagt 96-Trainer Kenan Kocak: „Es ist nach wie vor ein Pandemiekampf, in dem alle gefragt sind.“ Eben auch 96. Die 96-Mannschaft sei „noch in der Phase, wo es so schnell wie möglich zusammenzufinden gilt“, sagt der Coach. Er konnte auch „in dieser Woche zum ersten Mal mit dem kompletten Kader trainieren“.

Mit Simon Falette und Jaka Bijol müssen zwei Spätverpflichtete zügig ihre Lektionen lernen. „Die Prinzipien verinnerlichen, die Ab­läu­fe kennenlernen“, das nennt Kocak als wichtigen Punkt auf der Trainingsagenda: „Das ist ein Prozess, der Zeit braucht nach dem großen Umbruch.“

Der 39-Jährige hat auch die mangelnde Einsatzbereitschaft zuletzt in Paderborn in der Mannschaft thematisiert. „Man muss brennen, und zwar nicht nur eine Woche, sondern immer. Das müssen wir der Mannschaft einimpfen.“

"Er kratzt regelrecht an der Startelf"

Vorbildlich ist dabei Valmir Sulejmani. „Er kratzt regelrecht an der Startelf und sendet täglich Pfeile ans Trainerteam, mit der Botschaft ‚Trainer, ich will spielen, ich brenne‘“, berichtet Kocak, „wenn er so weitermacht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Durchbruch endgültig gelingt.“

Denkbar ist, dass Sulejmani für Linton Maina in die Startelf rückt. Maina kuriert einen grippalen Infekt aus und hat gestern erstmals wieder trainiert.