Kommentar: Ein fußballerischer Plan ist bei Hannover 96 nicht zu erkennen

Trainingslager gegen die Angst

96 sollte die zwei Wochen nun als mentales Trainingslager nutzen, um die Furcht aus den Beinen und den Köpfen zu bekommen. Kämpfen kann diese Mannschaft tatsächlich. Das hat sie in Düsseldorf gezeigt. Ein Plan, wie 96 fußballerisch aus dem Keller kommt, ist indes nicht zu erkennen. Fest steht: Spielt 96 so weiter wie in der ersten Hälfte in Düsseldorf, wird das Glück nicht immer folgen.

Angst ist selten ein guter Berater. Tatsächlich gibt es Dinge, die schlimmer sind als ein schwaches Fußballspiel. Die Verletzung des früheren Hannover-Verteidigers Andre Hoffmann überlagerte auch die Partie.

Dass den Spielern der Schrecken nach dem Zusammenprall in die Glieder fuhr, ist mehr als nachvollziehbar. Umso erstaunlicher, dass beide Teams es schafften, in der zweiten Hälfte den Mut aufzubringen, fair und recht fix weiterzuspielen. Nach den ersten Untersuchungen in der Klinik soll der Sportunfall keine schlimmen Folgen haben.