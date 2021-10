Letzte Infos zum Pokal-Heimspiel von Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf

Die Ausgangslage:

In der Liga läuft es für Hannover 96 alles andere als rund. Das Team von Jan Zimmermann steht nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Folge (drei Niederlagen, ein Remis) nur noch auf Platz 14 der 2. Bundesliga. Der Pokal ist da eine willkommene Abwechslung. Mit einem Sieg könnte 96 neues Selbstvertrauen für das enorm wichtige Spiel am Samstag (13.30 Uhr) gegen Erzgebirge Aue tanken.

Anzeige

Die Gäste aus Düsseldorf haben sich dieses Selbstvertrauen bereits am Wochenende beim 3:1-Heimsieg gegen den Karlsruher SC geholt. Wirklich gut läuft es für die Fortuna in dieser Spielzeit allerdings auch noch nicht. Aktuell steht Tabellenplatz neun mit 15 Punkten aus elf Spielen zu Buche - zu wenig für die eigenen Ansprüche. Im Pokal will man den kleinen Aufwärtstrend vom Wochenende nun bestätigen.