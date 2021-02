96-Lichtblick in Düsseldorf: Doumbouya bereitet vor, Gudra trifft

Als Düsseldorfs Florian Hartherz kurz vor der Halbzeitpause beim Stand von 1:1 mit Gelb-Rot vom Platz flog, sprach eigentlich alles für Hannover 96. Die Kocak-Elf war bereits nach einem 0:1-Rückstand zurückgekommen und hatte durch Florent Muslija ausgeglichen, nun durfte sie eine komplette Halbzeit lang in Überzahl spielen.

Anzeige

In Durchgang zwei verlagerte 96 das Spielgeschehen mehr und mehr in die Fortuna-Hälfte, Düsseldorf legte das Hauptaugenmerk auf die Verteidigung. 96 tat sich allerdings unheimlich schwer, Lücken in der gegnerischen Abwehr zu finden. Die Fortuna beschränkte sich aufs Kontern und kam damit gleich doppelt zum Erfolg.