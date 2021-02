Netzreaktionen zur 96-Pleite in Düsseldorf: "Lasst jetzt die Jugend ran"

Trotz 45-minütiger Überzahl hat Hannover 96 am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf mit 2:3 verloren. Zwei der drei Tore erzielte die Fortuna in Unterzahl und konterte 96 gnadenlos aus - unter anderem traf auch Ex-96-Profi Felix Klaus. Trainer Kenan Kocak sprach im Anschluss von einem "bitteren Tag". "Wenn man so verteidigt wie wir heute, verdient man auch keinen Sieg. Wir haben es Fortuna zu einfach gemacht."

Unrecht hatte er damit nicht. 96 ließ die offensive Durchschlagskraft zu oft vermissen. Für einen Lichtblick sorgten immerhin noch die eingewechselten Youngsters Mick Gudra und Moussa Doumbouya, die durch eine schöne Co-Produktion nochmal verkürzen konnten. Die Fans im Netz fragten sich im Anschluss, warum die 96-Jugend nicht häufiger eine Chance bekommt.