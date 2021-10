Rückkehr in den Profikader: Kriegt Ennali schon gegen Düsseldorf eine neue Chance bei 96?

In den vergangenen Wochen suchte man Lawrence Ennali, der im Juli seinen ersten Profivertrag bei Hannover 96 unterschrieben hat und zu Beginn der Saison immerhin zwei Kurzeinsätze in der 2. Bundesliga hatte, vergeblich im Kader der 96-Profis. Der 19-Jährige durfte sich stattdessen in insgesamt sechs Spielen bei der U23 beweisen. Dort traf er immerhin einmal selbst und gab zudem eine Vorlage.

Anzeige

Trainer Jan Zimmermann kündigte auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel am Mittwochabend gegen Fortuna Düsseldorf (20.45 Uhr, HDI-Arena) nun an, dass Ennali in den Profikader zurückkehren wird. Die 96-Reserve wird bei ihrem Gastspiel beim SV Werder Bremen II (Mittwoch, 18 Uhr) auf den Flügelflitzer verzichten müssen. "Die Spieler, die vor ihm waren, haben jetzt auch nicht so richtig abgeliefert", begründet Zimmermann die Entscheidung.