96 fährt mit "Selbstvertrauen" nach Düsseldorf: "Müssen uns vor keiner Mannschaft verstecken"

Am Sonntag (13.30 Uhr) steht für Hannover 96 das nächste wichtige Spiel auf dem Programm - auswärts bei Fortuna Düsseldorf. Beide Mannschaften sind mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestartet, die Realität ist allerdings eine andere. Sowohl die Fortuna als auch 96 liegen mit bisher 33 gesammelten Punkten inzwischen schon satte neun Punkte hinter dem Relegationsplatz.

Marvin Ducksch und Genki Haraguchi sind die Top-Scorer bei Hannover 96. Wie viele Tore und Vorlagen haben die beiden auf dem Konto und wie sieht es bei den Teamkollegen aus? Das ist die 96-Scorerliste in der Saison 2020/21. ©

Geben Frantz und Falette ihr Comeback?

Definitiv ausfallen werden Patrick Twumasi, Franck Evina und Linton Maina. Mike Frantz hingegen steht nach langer Verletzung vor seinem Comeback, so wie Simon Falette. Das 96-Lazarett ist trotz der Rückkehrer nach wie vor mit namhaften Spielern bestückt, eine Ausrede ist das allerdings nicht.

"Trotzdem haben wir genug Selbstvertrauen als Hannover 96 und müssen uns auch trotz dieser Personalsituation in der zweiten Liga vor keiner Mannschaft verstecken", stellte Kenan Kocak klar. Also auch nicht vor der punktgleichen Fortuna aus Düsseldorf. Der gegenseitige Respekt ist natürlich trotzdem da, Kocak weiß um die Schwere der Aufgabe. "Sie sind auf jeder Position sehr gut besetzt und bestehen aus sehr guten individuellen Spielern. Sie sind auch in der Gruppe gut, als Team."

"Wir freuen uns ungemein auf die Partie in Düsseldorf"

Dass es gegen Düsseldorf zudem zum Wiedersehen mit so manchem alten Bekannten kommt, steigert die Vorfreude nur noch mehr. Auch Kocak brennt darauf, sich der Herausforderung zu stellen. "Wir freuen uns ungemein auf die Partie in Düsseldorf", so der Trainer.