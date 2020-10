96-Meinung: Bis zu 9.800 Zuschauer im Stadion? Das ist ein falsches Zeichen!

Hannover 96 wird an diesem Wochenende Bundesliga-Spitze sein. Selbst wenn nicht alle der möglichen 9800 Zuschauer heute gegen Düsseldorf kommen – niemand wird mehr Fans im Stadion haben. In Wolfsburg dürfen 6000 rein, bei Union 4500, was für Berlin ja auch ein Wahnsinn ist, in Leipzig 999, in Dortmund 300, in Mainz 100. In Stuttgart, München, Bremen und Leverkusen steht die Null bei der Zuschauerzahl.

In Anbetracht der Corona-Lage, dass bald ganz Deutschland Risikogebiet sein wird, wäre das einzige richtige Zeichen: bis auf Weiteres null Zuschauer in allen Stadien. Eine solche einheitliche Regelung fordert im Übrigen das Bundesinnenministerium – aber letztlich entscheiden ja die örtlichen Gesundheitsämter.