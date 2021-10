Kommentar: Die Hoffnung auf den 96-Urknall

Pokalträume scheinen Hannover nicht mehr vom Sofa zu holen, das verriet der Blick am Mittwochabend ins ziemlich leere Stadion. Im Nachhinein haben alle, die nicht da waren, einen Fehler gemacht. 30.000 Zuschauer weniger waren es gegen Düsseldorf im Vergleich zum Schalke-Spiel. Das war die Quittung für das, was nun auch Fußballer gern im Schlausprech ihre Performance nennen. Sechs Pleiten stehen nur drei Erfolge in der 2. Liga gegenüber, das heißt: auf einen Sieg kommen zwei Schlappen.

Um sich aus diesem Abwärtsstrudel zu befreien, kommt der Erfolg gegen Düsseldorf gerade recht. 96 nutzte die super Chance, die Trainer Jan Zimmermann nach dem Tiefschlag in Regensburg sah. Nichts brauchen Trainer und Mannschaft jetzt so sehr wie Siege, egal wie. Das 3:0 bringt zwar keine Punkte, die doch so dringend benötigt werden. Es sollte aber mächtig Schwung geben für das Spiel am Samstag (13.30 Uhr) gegen Aue.