Unverhofft kommt oft. Es begann gestern Abend mit einer scheinbar schlechten Nachricht für Hannover 96. Nicht nur, dass das Stadion ziemlich leer gefegt war. Bis auf die gut besetzte Nordkurve verteilten sich nur einige Versprengte in der HDI-Arena. Freie Platzwahl, fast überall - bei einem DFB-Pokalspiel gegen einen prominenten Ex-Bundesligisten. 11.300 sollen es beim 3:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf angeblich gewesen sein. Wer nicht da war, hat was verpasst. Anzeige Der als Sturmführer vorgesehene und gesetzte Lukas Hinterseer fasste sich dann auch noch nach dem Warmmachen an die rechte Hüfte. Mannschaftsarzt Hauke Mommsen eilte herbei. Hinterseer schlug die Hände vors Gesicht und verschwand in der Kabine. Ein neuer Rückschlag drohte, Hendrik Weydandt machte sich schon extra fit mit schneidigen Bewegungen. Aber 96-Trainer Jan Zimmermann entschied anders. Linton Maina ersetzte Hinterseer nominell, taktisch rückte Maximilian Beier von der Seite in die Spitze, um ihm herum wuselte Sebastian Kerk.

Bilder vom DFB-Pokalspiel von Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf Jubel auf dem Platz und auf den Rängen: 96 feiert das 1:0 durch Sebastian Kerk. ©

Sturmduo Kerk und Beier harmoniert Ohne Hinterseer zu nahe zutreten - aber mit Beier und Kerk hat 96 deutlich mehr Dynamik, Tempo und Spielwitz im Sturmzentrum. Die beiden waren auch die Letzten, die vor der Führung den Ball berührten. Ein Klassetor, fantastisch heraus kombiniert. Von Marcel Franke mit einem scharfen Pass auf Sebastian Stolze eingeleitet, der direkt aus Kerk klatschen ließ. Der Ex-Osnabrücker spielte Doppelpass mit Beier und - Tor (30.). Kerk ist der einzige zuverlässige 96-Torschütze mit jetzt vier Pflichtspieltreffern. Das Tor war die verdiente Belohnung für einen dominanten Auftritt in der ersten Hälfte. Julian Börner hätte nach einem Freistoß von Kerk 96 sogar noch mit dem 2:0 in die Halbzeit schicken könne. In Kniehöhe versuchte er einen Kopfball-Aufsetzer, statt als einfache Lösung den Fuß zu nehmen - der Ball flog übers Tor (43.).

Muroya verhindert Klaus-Treffer Die Düsseldorfer hatten bis dahin keine klare Torchance. Im Mittelfeld arbeiteten Dominik Kaiser und Gael Ondoua vieles weg. Nur Niklas Hult hatte Probleme mit dem schnellen Rechtsaußen Khaled Narey, Börner sicherte den Schweden aber gut ab. Felix Klaus, beim 6:1 im Pokal gegen Düsseldorf vor fast auf den Tag genau fünf Jahren noch doppelter 96-Torschütze, hätte fast den Ausgleich geschafft (56.). Sei Muroya warf sich ihm aber noch in den Weg.

Klaus hatte beim Warmmachen für die Fortuna seine beiden Tore für 96 auf den Videowänden beobachten können. Zu mehr Torgefahr hat es Klaus aber nicht motiviert.