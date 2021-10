User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis gegen Fortuna Düsseldorf?

Hannover 96 feierte in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Fortuna Düsseldorf einen 3:0 (1:0)-Sieg. Das Duell der Ligakonkurrenten im DFB-Pokal startete auf Augenhöhe, doch mit zunehmender Spielzeit übernahmen die Roten mehr und mehr die Kontrolle. Folgerichtig ging 96 nach einigen Möglichkeiten mit dem ersten Schuss aufs Tor in Führung. Sebastian Kerk kombinierte sich durch die Mitte, Maximilian Beier legte für den besten 96-Torschützen der bisherigen Saison in der 30. Minute zum 1:0 auf.

Im zweiten Durchgang überließ Hannover mit zunehmender Spieldauer den Düsseldorfern das Spielgeschehen, deren Offensivbemühungen jedoch nicht unbedingt von Zielstrebigkeit gekennzeichnet waren. Maximilian Beier entschied die Partie dann mit seinem Doppelpack in der Nachspielzeit (90.+2, 90.+5). Hannover steht damit im Achtelfinale des DFB-Pokals. Die Auslosung zur nächsten Runde findet am Sonntag statt.