Ducksch machte Düsseldorf Druck: So lief der Wechsel des Stürmers zu 96

Hannover 96 greift an – mit zwei neuen Stürmern geht der Verein in die Offensive. Marvin Ducksch kommt für 1,8 Millionen Euro Ablöse aus Düsseldorf, der 25-Jährige hat für drei Jahre bis 2022 unterschrieben. Den 22-jährigen Cedric Teuchert will 96 für ein Jahr von Schalke leihen – der Wechsel ist noch nicht offiziell. Es sind die Zugänge Nummer vier und fünf nach Torwart Ron-Robert Zieler, Innenverteidiger Marcel Franke und Rechtsverteidiger Sebastian Jung.

Ducksch machte der Fortuna nun nach einem einstündigen Gespräch mit 96-Trainer Mirko Slomka Druck, dass er unbedingt nach Hannover will. In Düsseldorf saß er häufiger auf der Bank, als ihm lieb war. Er hat einen starken Abschluss mit dem rechten Fuß und gilt als guter Strafraumstürmer, aber auch als sensibel. Ducksch braucht das Vertrauen des Trainers, sonst wird’s schwierig mit ihm.

Ducksch und Teuchert bestanden Freitagvormittag den Medizincheck. Das Geschäft mit Ducksch schien schon vor zwei Wochen perfekt. Doch die Düsseldorfer bestanden auf den 2,2 Millionen Euro an Ablöse, die sie an St. Pauli für den Stürmer bezahlt hatten.

Ducksch sprach mit Karaman, Gießelmann und Hoffmann

Der Angreifer erkundigte sich bei den früheren 96-Spielern Kenan Karaman, Nico Gießelmann und An­dre Hoffmann nach Wohnmöglichkeiten in Hannover. Vor einem Monat ist Ducksch Papa eines Sohnes geworden, gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Anna sucht er eine familienfreundliche Bleibe. „Wenn man in den vergangenen Tagen ein bisschen verfolgt hat, was rund um 96 so passiert, dann muss man ganz klar sagen: Hier be­wegt sich was“, meint Ducksch, „das hat mir umso mehr das Gefühl gegeben, dass der Schritt nach Hannover genau richtig ist.“

Kind: "Torjägerqualitäten eindrucksvoll nachgewiesen"

Für 96-Profichef Martin Kind gehört Ducksch „exakt zu den Spielern, die das von uns definierte Profil erfüllen. Er hat in Kiel seine Torjägerqualitäten eindrucksvoll nachgewiesen – und wir hoffen alle, dass er das in Hannover fortführen kann.“

Darauf setzt auch Slomka. „Mit Marvin bekommen wir einen Stürmer mit viel individueller Klasse, der Spiele entscheiden kann. Genau so einen Typen haben wir gesucht“, erklärt der 96-Trainer, „für eine erfolgreiche Saison brauchen wir Siege und Tore, und jetzt haben wir einen weiteren besonderen Spieler, der uns helfen wird, sie zu erzielen.“