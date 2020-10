Nach verrückter zweiter Halbzeit: Hannover 96 schlägt Fortuna Düsseldorf deutlich

Hannover 96 bleibt in dieser Saison zuhause eine Macht. Im dritten Heimspiel gelang den Roten der dritte Sieg, gegen Fortuna Düsseldorf stand am Ende ein verdienter 3:0 (0:0)-Erfolg. Ein umstrittener Platzverweis gegen Düsseldorfs Matthias Zimmermann spielte der Kocak-Elf in die Karten - nach der Pause wurde es kurios.