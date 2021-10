Hinterseer verletzt sich beim Aufwärmen: 96 gegen Düsseldorf ohne seinen Stürmer

Die fehlende Torgefahr in vorderster Front, sie ist eines der großen Probleme bei Hannover 96. Der Abgang von Marvin Ducksch zum SV Werder Bremen konnte nicht kompensiert werden. Sein Nachfolger Lukas Hinterseer ist noch ohne Treffer - und verletzte sich nun auch noch beim Aufwärmen vor dem DFB-Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Ein schmerzverzerrter Blick, ein Griff an die Hüfte, und das Signal an Jan Zimmermann, dass es nicht weitergeht.

Der 96-Trainer musste kurzfristig umplanen und brachte nicht etwa Hendrik Weydandt, sondern mit Linton Maina einen Flügelspieler für den Stürmer. Ein klarer Fingerzeig für Weydandt, der die positionsgetreue Alternative gewesen wäre. Doch der einstige Egestorfer Zimmermann-Zögling steckt seit Monaten im Formtief.