Station zum Vergessen, aber kein böses Blut: 96-Stürmer Ducksch trifft auf seine "Ex" Fortuna

In der Saison 2018/19 spielte er für die Fortuna – doch allzu viele Einsatzzeiten sammelte er zumindest am Saisonende nicht mehr. Bei der Fortuna fühlte Ducksch sich nur selten wohl, er war häufig nicht mal mehr im Kader. Die schwache Quote der miesen Saison: ein Tor, eine Vorlage. „Es gibt immer viele Komponenten. Ich kann nicht genau sagen, woran es gelegen hat. Letztlich konnte ich nicht das abrufen, wozu ich eigentlich in der Lage bin“, sagt Ducksch. Nach nur einem Jahr wechselte er weiter – für 1,5 Millionen Euro zu 96. Nach schwierigem Start scheint sich das zum Glücksfall zu entwickeln. „Jetzt bin ich hier, bin sehr glücklich und versuche, meiner Mannschaft am Wochenende zu helfen“, sagt Ducksch.

Er wurde 2009 von Werder Bremen an die Fortuna verliehen und schoss 13 Treffer in der 2. Liga. Anschließend entwickelte er sich zu einem gestanden Bundesligaspieler beim VFB Stuttgart. © Tim Müller

Engster Draht zu Andre Hoffmann

Seit der Corona-Zwangspause läuft es für den Stürmer, er fühlt sich wohl in der neuen Heimat. „Es ist nach Paderborn wieder ein sehr gutes Duell – gegen eine Mannschaft, die gerade erst aus der Bundesliga abgestiegen ist“, sagt Ducksch, „ich habe noch mit einigen Spielern dort Kontakt. Den engsten Draht habe ich noch zu Andre Hoffmann“ – übrigens auch ein früherer 96-Profi.

Kein Wunder, dass Ducksch immer noch verfolgt, was bei der Fortuna so passiert. „Wenn wir nicht parallel spielen, schaue ich immer mal auf meine ehemaligen Vereine, auch Düsseldorf verfolge ich da“, verrät Ducksch. „Ich wünsche der Mannschaft alles Gute – außer in den beiden Spielen gegen uns.“ Wichtig sei für 96 jetzt vor allem, sich den Kopf nicht mehr wegen der mauen Leistung in Paderborn zu zerbrechen. „Wir müssen nach vorn schauen und haben es selbst in der Hand, es in den nächsten Spielen besser zu machen.“