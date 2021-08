Rückkehr "nicht planbar": Spielt Franck Evina überhaupt noch einmal für 96?

Das letztlich kurze Missverständnis mit Simon Falette ist am Dienstagnachmittag beendet worden, der Innenverteidiger verlässt 96 und wechselt zu Hatayspor in die Türkei. Gerade einmal 20 Spiele in der 2. Bundesliga sowie eines im DFB-Pokal umfasst das Kapitel. Ob es bei Außenstürmer Franck Evina überhaupt noch einmal reichen wird für ein Spiel bei Hannover, ist offener denn je.

Anzeige

Denn 21-Jährige hat sich erneut verletzt. "Eine Muskelverletzung", berichtet 96-Trainer Jan Zimmermann. Ein Rückkehrdatum ließe sich nicht nennen. Evina ist seit einem Jahr bei Hannover 96, hat in in zwei Liga- und einem Pokalspiel gerade einmal 31 Minuten lang gespielt.