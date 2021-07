Nach langer Verletzungspause: Franck Evina gibt Comeback bei der U23 von 96

Auf dem Papier ist er kein Neuzugang, doch vom Gefühl her geht Franck Evina als ein solcher durch. Nach gerade einmal drei Kurzeinsätzen in Liga und Pokal zog sich der frühere Bayern-Spieler im Training Ende Oktober einen Teilriss des Außenbandes zu, musste monatelang aussetzen, kämpfte sich zurück - und riss sich das Außenband des rechten Knies kurz nach seiner Rückkehr im Training erneut. Dieses Mal allerdings an einer anderen Stelle, die alte Verletzung war ausgeheilt gewesen.

Nun hat der 21-Jährige erstmals nach zehn Monaten Verletzungspause wieder Hannover 96 in einem Spiel auf dem Platz gestanden - für die U23. Die verlor gegen die Reserve von Fortuna Düsseldorf mit 0:3. „Ein Spiel auf Augenhöhe, aber Fortuna war zielstrebiger“, konstatierte Trainer Christoph Dabrowski. Flügelstürmer Evina spielte 45 Minuten.