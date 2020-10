Teilriss des Außenbandes: Franck Evina steht 96 länger nicht zur Verfügung

Die Anfangszeit von Franck Evina bei Hannover 96 steht offenbar unter keinem guten Stern. Nachdem er Mitte August völlig entkräftet das Training abbrechen und ins Krankenhaus gebracht werden musste, hat es den Sommer-Neuzugang von Bayern München, jetzt noch übler erwischt. Der 20-Jährige hat sich am Dienstag in der Einheit am Nachmittag einen Teilriss des Außenbandes im rechten Knie zugezogen.

"Er kam hoch zum Kopfball und ist dann irgendwie verkehrt aufgekommen", beschreibt Trainer Kenan Kocak die Situation, in der das Unglück passierte. Damit war das Training für die schnellen Außen, der in der vergangenen Saison vom Rekordmeister an den KFC Uerdingen 05 ausgeliehen war.