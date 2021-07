Nicht schon wieder! Verdacht auf Muskelfaserriss bei 96-Pechvogel Franck Evina

Weil er sich zweimal das Außenband im rechten Knie riss, stand Franck Evina in der vergangenen Saison fast gar nicht für 96 auf dem Platz. Kürzlich gab er sein Comeback in einem Test der U23. Und jetzt das: Der 21-Jährige hat sich am Dienstag im Training vermutlich einen Muskelfaserriss zugezogen.