Mal wieder Hoffnung: Wird Franck Evina noch eine Alternative für die 96-Profis?

Franck Evina ist im Sommer 2020 vom großen FC Bayern nach Hannover gewechselt. Ein Riesentalent mit tollen Anlagen, aber Verletzungshistorie. Die setzte sich für den Kamerun-Nationalspieler zunächst auch bei 96 fort, aber es gibt mal wieder Hoffnung. Am Sonntag gab er nach 17 Monaten endlich sein Startelfdebüt im 96-Trikot – wenn auch „nur“ bei der Reserve in der Regionalliga (2:2 in Hildesheim).

„Seine Qualität siehst du in jedem Training, er hatte sich den Startelfeinsatz verdient“, sagt U23-In­te­r­ims­coach Christian Schulz. Evina zahlte es mit Aktionen zurück, hielt bis zur 62. Minute durch. Ein großes Zeichen für die verbesserte Fitness. Eigentlich hatte 96 erwartet, dass es länger dauert, bis Evina fit genug wird für die Startaufstellung.