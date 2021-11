"Einsatzfähig": 96-Kapitän Franke bereit für KSC, Walbrecht drängt sich auf

Seinen Abwehrplan B kann Jan Zimmermann fürs Erste im Schreibtisch lassen. Marcel Franke wird rechtzeitig fit fürs Spiel in Karlsruhe. Am Mittwoch stand der Innenverteidiger und Kapitän von Hannover 96 das erste Mal beim Training mit auf dem Platz, arbeitete aber noch individuell ohne die Kollegen. Am Donnerstag „hat Franky das volle Training absolviert. Einsatzfähig“, freut sich der Trainer.

Sonst hätte er improvisieren müssen nach der Roten Karte für Julian Börner (zwei Spiele Sperre) und den Muskelsorgen, wegen derer Franke im Paderborn-Spiel hatte ausgewechselt werden müssen.