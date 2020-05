Cheftrainer Baar, Sportliche Leiter Gänsicke und Anger: 96-Frauen treiben Planungen voran

Wann das Aushängeschild des hannoverschen Frauenfußballs auf den Platz zurückkehren wird, steht in den Sternen. Sollte es allerdings soweit sein, wird es ein anderes Gesicht haben, das an der Seitenlinie und im Umfeld den Ton angibt.

Mit Wehmut denken auch die Frauen von Hannover 96 an bessere Zeiten zurück. An den 8. März beispielsweise, als sie mit dem 2:0 beim Hamburger SV ihren zweiten Sieg im zweiten Pflichtspiel des Jahres gefeiert haben. Damit zementierte die Mannschaft, die vor 54 Tagen noch von Lars Gänsicke und Sebastian Baar trainiert wurde, ihren zweiten Platz in der Regionalliga Nord.

Anger, technischer Angestellter bei einem Flugzeugwartungsunternehmen in Langenhagen, wohnt in Holle (Hildesheim) und ist durch seine 17-jährige Tochter Sina, Jugendnationalspielerin und deutsche Meisterin mit der U17 des VfL Wolfsburg, seit Jahren mit dem Frauenfußball verbunden. "96 ist ein schlafender Riese im Frauenfußball und es ist ein spannendes Projekt, diesen Riesen weiter aufzuwecken", sagt er.

Gänsicke wechselt zusammen mit Jens Anger in die Sportliche Leitung der Frauenfußball-Abteilung. Der 37-jährige Gänsicke ist in seinem fünften Jahr bei den Roten, nach dem Abschied seines langjährigen Weggefährten Marcel Geisenhainer im Februar betreute er zusammen mit Baar die Regionalliga-Frauen. Diesen Posten gibt er nun ab.

Seine Arbeit umfasst nun aber ein anderes Feld. Er will Baar entlasten, sodass der 25-Jährige sich ausschließlich auf seinen Trainerjob konzentrieren kann. "Grundsätzlich geht es darum, in allen vier Mannschaften der Abteilung so aufgestellt zu sein, dass wir uns bestmöglich entwickeln, selbst ausbilden können", sagt Gänsicke.

Diese vier Mannschaften, das sind die U15, U17, U20 und das Frauenteam. "Wir wollen uns so aufstellen, wenn wir noch einmal in die Situationen kommen sollten, uns über die Relegation für die 2. Liga qualifizieren zu können, dass wir uns dann bewusst dafür entscheiden können." Dafür hätte der Verein nun zwölf Monate Zeit, "allen ist klar, was wir machen müssen", so Gänsicke.