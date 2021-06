Sprung in die 2. Liga als Auftrag: Torsten Burkhardt ist der neue Trainer der 96-Frauen

Burkhardt wollte nächsten Schritt machen

Burkhardt begann seine Trainerlaufbahn bei den Junioren von Göttingen 05 und des VfV 06 Hildesheim, ehe der Sportstudent in den vergangenen beiden Spielzeiten die Frauen des MF Göttingen coachte. „Ich wollte den nächsten Schritt ma­chen zum professionellen Arbeiten, raus aus dem Amateurbereich“, sagt der 35-Jährige, der sich nach seiner Masterarbeit in Hannover für ein Referendariat bewerben will.

Losgehen könnte die neue Saison für 96 mit einem echten Highlight – dazu muss man ausgerechnet Henstedt die Daumen drücken. Denn wenn das Team aus Schleswig-Holstein den Sprung in die 2. Liga packt – nach dem 4:1 bei Viktoria Berlin folgt am Sonntag das Relegationsrückspiel –, ist 96 für den DFB-Pokal qualifiziert. Eine Woche vor dem Saisonstart in der Regionalliga Nord am 29. August könnte dann ein Bundesligist in Hannover zu Gast sein.