Traum 2. Liga lebt! 96-Frauen spielen gegen SV Henstedt-Ulzburg um den Aufstieg

Seine erste Reaktion? Pure Freude und Erleichterung, sagt Sebastian Baar, Trainer der Frauen von Hannover 96, unumwunden. Darüber, dass "wir jetzt einen Fahrplan haben. Pure Freude darüber, dass die Mädels sich ihren Traum verwirklichen können". Ein Traum, für den sie seit dem 25. Oktober vergangenen Jahres auf dem Rasen nichts mehr tun können. Kurz nach dem 3:1 beim SV Meppen II wurde die Saison abermals unterbrochen. Seitdem lebt die Hoffnung, die nun immer greifbarer wird.

Mit drei Siegen und einem Unentschieden in der zunächst auf zwei Staffeln aufgeteilten Regionalliga Nord hatten sich die 96-Frauen in die längste Winterpause aller Zeiten verabschiedet. Eine gefühlte Ewigkeit hatten sie darauf warten müssen, ob und wenn ja wie es weitergeht. Am 20. April hat der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) die Saison in allen sechs Regionalligen abgebrochen, neun Tage später teilte Sabine Mammitzsch (Vorsitzende des Frauen- und Mädchenausschusses) nun die Modalitäten für den Aufstieg in die 2. Bundesliga mit.