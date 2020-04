"Würde zu früh kommen": Nach dem Spitzenreiter verzichten auch die 96-Frauen auf Aufstieg

Es hört sich an wie eine Diskussion aus einer anderen Zeit, einer anderen Welt. Surreal irgendwie. Mit jedem Tag, an dem der Ball nicht rollt, werden die Erinnerungen schwächer, ist die Rückkehr auf den Platz ganz weit weg. Und doch bereiten sich die Fußballer genau darauf vor, zerbrechen sich den Kopf und schaffen Fakten. Auch wenn niemand weiß, wie, wann und unter welchen Umständen sie infolge der Covid-19-Pandemie wieder ihrem Hobby, ihrer Leidenschaft nachgehen können. Irgendwann wird es so weit sein.

96 lässt die Tür bewusst wieder zufallen

Fakt ist: Die Frauen von Hannover 96 werden auf den möglichen Aufstieg in die eingleisige 2. Bundesliga verzichten. Genau wie der elf Punkte über ihnen stehende Tabellenführer der Regionalliga Nord, der SV Henstedt-Ulzburg. Erst dadurch hatte sich für 96 die Tür überhaupt erst aufgemacht.

Der DFB hatte Ende März angefragt, ob sie in die Bresche springen wollen. 96 verneinte, hatte schon die Meldefrist am 15. März verstreichen lassen. Fakt ist: Diese Dinge werden unabhängig davon diskutiert, welche Folgen Corona für den Spielbetrieb hat. Fakt ist: Die Nord-Staffel wird auch in diesem Jahr keinen Vertreter in die Aufstiegsrunde der fünf Regionalligen, aus der sich drei Teams für die 2. Liga qualifizieren, entsenden.