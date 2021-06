Generalprobe für Aufstiegskampf geglückt: Füllkrug und die 96-Frauen schießen sich warm

Die Frauen von Hannover 96 sind bereit für die Relegationsspiele um den Aufstieg in die 2. Liga. Am Sonntag gewann das Team um Trainer Sebastian Baar im Test gegen Regionalligist ATS Buntentor mit 5:2. „Das Ergebnis hätte auch durchaus höher ausfallen können, wenn wir vor dem Tor konsequenter gewesen wären“, so Baar. Konsequent war vor allem eine: Anna-Lena Füllkrug (24).

Mit dem Auftritt des Teams war Baar dennoch zufrieden. Es war die Generalprobe vor den beiden Relegationsspielen gegen den SV Henstedt-Ulzburg. In den beiden Partien am Sonntag (14 Uhr) in Mellendorf und am 13. Juni geht es noch nicht um den direkten Aufstieg, aber um den Weg dorthin. Der Sieger qualifiziert sich für die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga am 20. und 27. Juni gegen den Vertreter der Regionalliga Nordost (aller Voraussicht nach Viktoria Berlin).