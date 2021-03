Vor freiem Wochenende: 96 mit Regenerationseinheit nach internem Testspiel

Am Donnerstag spulten die Profis von Hannover 96 beim internen Testspiel im Eilenriedestadion einige Kilometer ab, am Freitag folgte eine regenerative Einheit. Trainer Kenan Kocak und seine Assistenten zogen dabei selbst die Laufschuhe an. Im Anschluss starteten die 96-Spieler in ein freies Wochenende.