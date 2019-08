Freistöße für Hannover 96: Florent Muslija und Marvin Ducksch sind echte Waffen

Das Training ist vorbei, die Spieler trotten zurück in die HDI-Arena. Nur drei Profis bleiben noch auf der Mehrkampfanlage. Trainer Mirko Slomka läuft auf den benachbarten Übungsplatz und holt fünf Pappkameraden, die eigentlich aus Plastik sind. Das ist die Mauer, die Florent Muslija und Marvin Ducksch mit ihren Freistößen überwinden müssen. Im Tor steht Michael Esser.

Viele Bälle schlagen ein

Ein Fehlgriff, wie der von Ron-Robert Zieler beim Freistoß von Daniel Didavi zum 0:2 in Stuttgart, passiert Esser nicht. Aber der Torwart sieht rechts und links viele Bälle im Netz einschlagen. Manche Schüsse pariert er auch im Flug.

Ducksch und Muslija schießen abwechselnd – mit großer Präzision. „Die Trefferquote ist hoch bei den beiden“, freut sich Slomka. Nach der 15-minütigen Extra-Einheit könnte der Matchplan für das erste Heimspiel gegen Regensburg am Samstag so aussehen: Freistoß in Strafraumnähe herausholen, Muslija oder Ducksch schießen lassen – und jubeln.