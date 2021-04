Die größten 96-Freistoßspezialisten: feine Füße, Schlitzohren und wuchtige Kleben

Der direkt verwandelte Freistoß ist die vielleicht ästhetischste Form des Toreschießens. Ein ganzes Stadion hält in diesen Momenten gespannt den Atem an, ehe der Ball gefühlvoll über die Mauer gestreichelt oder mit Gewalt in den Winkel gezimmert wird. Auch Hannover 96 hatte in der Vergangenheit durchaus einige Meister des ruhenden Balles in seinen Reihen.

Doch nun, so scheint es, hat 96 wieder zwei Freistoß-Spezialisten im Team. Florent Muslija traf bereits beim Auswärtsspiel in Nürnberg per Freistoß, am Sonntag ließ er in Sandhausen das nächste Zaubertor folgen - wenn auch unter Mithilfe von Stefanos Kapino, dem Torhüter der Gastgeber.

Auch Marvin Ducksch war in der aktuellen Saison schon per Freistoß erfolgreich. Gegen Darmstadt zirkelte der Stürmer den Ball wunderschön in den Winkel.

Ein ähnlicher Treffer war dem 96-Torjäger war schon Ende der vergangenen Saison beim 2:0-Sieg gegen den VfL Bochum gelungen.

Ducksch und Muslija wandeln auf den Spuren etlicher Ausnahmekönner im 96-Dress, die immer für ein Freistoßtor gut waren. Ob Schlitzohr, Zauberfuß oder wuchtige Klebe: Wir schauen zurück auf die größten Freistoßvirtuosen in der 96-Historie.