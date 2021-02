Zoff auf Führungsebene: 96-Boss Kind bittet Zuber und Kocak zum Friedensgipfel

„Wir müssen uns zusammensetzen“, erklärt Kind, „es macht keinen Sinn, übereinander zu reden, wir müssen miteinander reden.“ Nicht mehr zu vertuschen waren in der Transferphase die seit Längerem bestehenden Differenzen. Sie haben eine Dimension erreicht, in der Kind eingreifen musste. „Es ist eine Phase zwischen beiden, die schwierig ist, das gebe ich zu“, räumt der 96-Boss ein. „Vielleicht ist es die Entspanntheit des Alters, aber ich bin überzeugt, dass ich es mit den beiden hinbekomme.“

Kind nimmt sich dabei selbst mit in die Pflicht: „Wir drei stehen für den Erfolg von 96, ich bin mir auch sicher, dass Zuber und Kocak zusammenarbeiten wollen.“ Daran hatte es zuletzt erhebliche Zweifel gegeben. Kind zieht sogar einen Vergleich zum Ende der erfolgreichsten 96-Zeit. Mit den Transfers von Sportchef Jörg Schmadtke und der Mannschaftsführung von Trainer Mirko Slomka erreichte 96 zweimal die Europa League.

Vergleich mit Slomka und Schmadtke

Die beiden zerstritten sich, Schmadtke gab auf, und bald war auch Slomka entlassen. „Die Erfahrung mit Schmadtke und Slomka hat gezeigt, dass es nicht nur einen, sondern zwei oder mehr Verlierer gibt“, erklärt Kind. Der größte Verlierer war 96 – nie mehr konnte der Verein an die Erfolge anknüpfen. Schmadtke ist jetzt erfolgreicher Geschäftsführer in Wolfsburg, der VfL besetzt einen Champions-League-Platz. Slomka arbeitet als Experte beim Pay-TV-Sender Sky.

Nach der Trennung von Schmadtke/Slomka ging es sogar stetig bergab mit 96. Nun droht auch die dritte Saison in Folge in der zweiten Liga bevorzustehen. „Die Erwartungshaltung in Hannover ist immer, in der ersten Liga zu spielen und dass die zweite Liga nur ein Ausrutscher ist“, weiß der langjährige 96-Spieler Timo Hübers.

Die Ansprüche erfüllt 96 nicht mehr. Die Gefahr be­steht sogar, sich dauerhaft im Unterhaus einrichten zu müssen. Sieben Punkte Rückstand sind es aktuell auf die Tabellenplätze zwei und drei. Der Aufstieg ist auch „kein Thema“ für Kind, „aber solange wir theoretische Chancen besitzen, sollten wir versuchen, sie zu nutzen.“