Neue Herrschaftsverhältnisse: Bei 96 regieren auf dem Platz jetzt Kaiser/Frantz

Zwar seien die Kapitänsentscheidungen gegen den HSC „nicht hochzuhängen“, sagte Kocak nach dem 5:2 am Wochenende . Doch es war schon ein deutliches Zeichen für die Zukunft. Ein Trainer wählt seine Kapitäne ja nicht zufällig aus. Im Auftakttest trug erst Dominik Kaiser (31) die Binde, übergab sie später an Mike Frantz (33). Kaiser/Frantz – das wird nicht nur für den Test gelten.

Die Herrschaftsverhältnisse verschieben sich bei Hannover 96, zumindest auf dem Platz. Trainer Kenan Kocak plant sportlich die Revolution, als Krönung soll der Aufstieg folgen. Zumindest einen Teil seiner Führungsriege hat der Chefcoach dafür schon gefunden. In Hannover regieren jetzt Kaiser/Frantz.

Wer beim neuen 96-Chefduo aber an Sissi denkt, ist natürlich auf dem falschen Dampfer. Mit Drama soll die nächste Saison von Beginn an nichts zu tun haben. Passend wäre da schon eher der Gedanke an den anderen Fußball-Kaiser Franz Beckenbauer. Der war schließlich für seine Führungsstärke bekannt.

In Hannover werden Kaiser und Frantz die Führungsrolle gemeinsam angehen können. Die beiden Chefs hat Kocak handverlesen, auch die Sache mit der Kapitänsbinde hatte er angeordnet. „Den Wechsel zum Dominik Kaiser und der von Dome zu Mike Frantz waren von mir bestimmt“, erläuterte der Trainer.