Jubel nach 33 Sekunden: Haraguchi reiht sich in die Liste der 96-Blitztorschützen ein

Anstoß, der Ball wird zu Sei Muroya gespielt. Der Rechtsverteidiger von 96 schickt Hendrik Weydandt steil, der behauptet sich im Zweikampf, flankt in die Mitte, wo Marvin Ducksch gekonnt ablegt für Genki Haraguchi. Der Japaner bringt sich noch fix in eine bessere Schussposition, befördert die Kugel dann dank seiner großartigen Schusstechnik von der Strafraumgrenze zur Führung in die Maschen des Regensburger Tores. Das wichtige 1:0 für 96 - nach 33 Sekunden. Ein echter Blitzstart!

Damit reiht sich der 29-Jährige, der in der nächsten Saison wohl leider nicht mehr das Trikot von Hannover 96 tragen wird, ein in eine interessante Liste der Frühstarter bei den Roten. Vom Rekord war Haraguchi allerdings eine ganze Ecke entfernt, gleich ein halbes Dutzend Ex-96er durfte noch schneller jubeln als der Japaner beim 3:1-Heimsieg gegen den Jahn. Seht selbst...