Fünfte gelbe Karte: Sulejmani und Bijol in Aue gesperrt - wie baut 96-Coach Kocak um? 

Hannover 96 trennt sich also 2:2 von Greuther Fürth. Trotz zweimaliger Führung kann man auch von einem gewonnenen Punkt sprechen, denn die tonangebende Mannschaft in der HDI-Arena waren zweifelsohne die Franken. Allerdings haben die Roten auch bei dieser Sichtweise etwas verloren: nämlich zwei Spieler für das kommende Auswärtsspiel beim FC Erzgebirge Aue. Erst Jaka Bijol, später Valmir Sulejmani holten sich ihre fünfte gelbe Karte ab, sie müssen am Samstag (13 Uhr) zuschauen.

Den Anfang machte Bijol, der sich bereits in der 33. Minute die Verwarnung abholte, wie die Leihgabe von ZSKA Moskau im Mittelfeld Fürths Paul Seguin recht plump und unnötig von hinten zu Fall brachte, passt zur Spielweise des Slowenen. Fast verwunderlich, dass erst fünf gelbe Karten für ihn zu Buche stehen. Einmal Gelb-Rot kommt allerdings noch hinzu, gegen St. Pauli flog er kurz vor Schluss vom Platz und fehlte daraufhin in Nürnberg.