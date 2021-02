Fünftes Saisontor: Genki Haraguchi trifft schon wieder aus der Distanz

Fünf Tore hat der 29-jährige Mittelfeldmotor in dieser Saison insgesamt schon erzielt – vier davon per Distanzschuss, wie auch am Samstag gegen Fürth.

Genki Haraguchi gab in dieser Saison in der 2. Bundesliga bislang 25 Torschüsse ab, die meisten aus der Distanz. Viermal war der Japaner schon außerhalb des Strafraums erfolgreich, einmal per Kopf. Haraguchis Tore in der Übersicht.

Eintracht Braunschweig, 3. Spieltag: Beim Derbysieg im Oktober 2020 traf Haraguchi zum 4:1-Endstand. Valmir Sulejmani spielte den Japaner vom linken Strafraumeck an. Haraguchi nahm den Ball mit einem Kontakt an und zog aus rund 16 Metern ab. Der Ball schlägt rechts unten ein, Braunschweigs Keeper Felix Dornebusch ist ohne Chance.

FC St. Pauli, 16. Spieltag: Bis Haraguchi das nächste Mal traf, verging ein bisschen Zeit, doch dann gab es gleich zwei Treffer des Japaners. Gegen die Hamburger lag Hannover 96 recht schnell mit 0:2 zurück. Dank Haraguchi kamen die Roten in der zweiten Hälfte aber wieder ran. Den 1:2-Anschluss erzielte der 29-Jährige per Fernschuss – wie schon gegen Braunschweig ins rechte untere Eck. Kurz darauf traf er per Kopf zum Ausgleich in der 55. Minute. 96 verlor das Spiel am Ende mit 2:3 wegen eines Gegentreffers in der Nachspielzeit.

1. FC Nürnberg, 17.Spieltag: Eine Woche nach der bitteren Heimniederlage gegen St. Pauli meldete sich 96 eindrucksvoll zurück. Auch Genki Haraguchi durfte sich beim furiosen 5:2-Sieg gegen Nürnberg in die Torschützenliste eintragen. Der Japaner erzielte das zwischenzeitliche 3:1 mit einem wunderbaren Flachschuss aus rund 30 Metern ins linke untere Eck.