Hannover 96: "Fußballgott" Carsten Linke kandidiert für Aufsichtsrat des e.V.

In seiner aktiven Zeit als Profi war Carsten Linke leidenschaftlicher Innenverteidiger bei Hannover 96. Für über sieben Jahre war er ein Roter, feierte die Regionalliga-Meisterschaft mit 96, stand 233 Spiele für die Niedersachsen auf dem Platz - und möchte jetzt ein Wörtchen in der Vereinsführung mitreden.

Der von den Fans zum "Fußballgott" geadelte 53-Jährige kandidiert bei der nächsten Mitgliederversammlung am 23. März für den Aufsichtsrat des e.V. Die Opposition gibt ihre weiteren Kandidaten noch am heutigen Dienstag bekannt. Dass Linke ein Amt bekleiden will, zeichnete sich bereits Mitte Februar ab. Auch Karsten Surmann ist im Gespräch (mehr lesen).