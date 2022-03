„Riesige Ehre“: 96-Mittelfeldspieler Gaël Ondoua vor Debüt für Kamerun

Für Kamerun geht es am 25. März und am 29. März um alles: Kamerun trifft in der K.-o.-Runde der WM-Qualifikation auf Algerien. Trainer Rigobert Song (früher 1. FC Köln) vertraut für das wichtige Spiel ausgerechnet dem 96-Abräumer, der zuletzt in der 2. Liga auf die Bank musste. Gaël Ondoua (26) von Hannover 96 feiert sein Debüt im Kader des Nationalteams.

Ondoua hat sich für Kamerun entschieden, er hätte auch für Russland spielen können. Ondoua ist in Moskau aufgewachsen. Erstens gab es vom gesperrten Team aus Russland keine Anfrage, zweitens liegen Ondoua seine afrikanischen Wurzeln ohnehin am Herzen. Er betreut soziale Projekte mit Kindern in Kamerun. „Wenn man weiß, wo man herkommt, weiß man, wohin man geht“, erklärte er auf seinem Instagram-Account.