Schon in Hannover: 96 hat den Vertrag mit Sechser Gaël Ondoua ausgehandelt

Kommen und Gehen bei 96 – und noch ist kein Ende in Sicht. Mit Gaël Ondoua steht der nächste Neue vor der Tür. Der 25-Jährige war am Mittwoch schon in Hannover. Der Vertrag ist auch bereits ausgehandelt, aber die offizielle Bekanntgabe von 96 steht nach wie vor aus.

Der Abräumer spielte zuletzt für Servette Genf. Bei den Schweizern gehörte er zu den besten und gefragtesten Spielern. Er machte in den beiden Jahren 59 Pflichtspiele (4 Tore, 4 Vorlagen) in Liga, Pokal und Europa-League-Qualifikation. Servette wollte mit ihm eine Ablöse kassieren, scheiterte aber daran, den Vertrag zu verlängern. Deshalb bekommt 96 ihn ablösefrei.

Länderspielpause kommt Ondoua entgegen

Die Entscheidung für einen neuen Verein schien ihm nicht leicht gefallen zu sein. Seit dem 1. Juli ist Ondoua vereinslos. Die 14-tägige Länderspielpause nach der Partie am Samstag in Darmstadt spielt 96 also in die Karten – da kann der Mittelfeldspieler an seiner Fitness arbeiten.

Vor zwei Jahren war Ondoua vom früheren 96-Europa-League-Gegner Anschi Machatschkala nach Genf gewechselt. Er hat früher viele Jahre in Moskau gelebt und einen russischen Pass. Geboren wurde er in Yaounde, besitzt auch die Staatsbürgerschafts Kameruns.

Ex-Klubs sind die zweite Mannschaft von ZSKA Moskau, Vejle BK in Dänemark und Lugansk in der Ukraine. Sein Marktwert steigerte sich von Wechsel zu Wechsel kontinuierlich auf jetzt 2,5 Millionen Euro.