"Sind im Austausch": Darum darf 96-Sechser Ondoua den Trainingsstart verpassen

Am Mittwoch endet für die 96-Profis der Weihnachtsurlaub. Nur Hansa Rostock – erster 96-Gegner am 14. Januar – und Erzgebirge Aue fangen bereits am Dienstag wieder an zu trainieren. Die meisten Teams rufen ihre Spieler jedoch erst im neuen Jahr wieder zusammen. Ursprünglich war auch der 96-Auftakt unter dem damaligen Trainer Jan Zimmermann auf den 2. Januar terminiert worden. Die Verlegung brachte die Planungen von Gaël Ondoua durcheinander. Der 26-Jährige wird beim Trainingsbeginn nicht auf dem Platz stehen.

Anzeige

„Er kommt später, aber früher als eigentlich geplant“, bestätigt Marcus Mann. Ondoua ist nach Afrika geflogen, in seine zweite Heimat Kamerun. Bei Instagram postet er davon Fotos und schreibt dazu philosophische Betrachtungen über die Rolle der Familie und das Leben. Zimmermann hatte ihm den Urlaub verlängert. „Er sollte am 3. Januar fliegen und am 4. Januar zurück in Hannover sein“, erklärt der 96-Sportchef, „das war ihm damals zugesichert worden.“