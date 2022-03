„Ein wichtiger Faktor“: 96-Mittelfeldspieler Ondoua spielt bei Nationaltrainer Song vor

Es hat ihm Spaß gemacht, die Party nach dem Sieg beim FC St. Pauli in der Fankurve. Sportlich machte ihm das keine Freude, weil sein Trainer Christoph Dabrowski nicht nach Support auf der Tribüne, sondern nach Leistung aufstellt. Dominik Kaiser und Mark Diemers kurbelten 96 also zu zwei Siegen in St. Pauli und gegen Kiel an. Mittelfeldmotor Gaël Ondoua blieb auch gegen Nürnberg draußen, weil Dabrowski den Kiel-Plan neu auflegte. Was schiefging. In Schalke wird Ondoua spielen. Dabrowski traut ihm eine besondere Rolle zu.

Anzeige

„Er wird für das Spiel ein wichtiger Faktor sein“, glaubt der Trainer. Außerdem: „Er kann im Hinblick auf seine Nationalmannschaftsnominierung zeigen, was er draufhat.“