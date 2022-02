Positiver Corona-Test: Darmstadt muss bei 96 ohne Coach Lieberknecht auskommen

Ob das vielleicht ein kleiner Vorteil für Hannover 96 sein kann? Wenn am Sonntag (13.30 Uhr) der SV Darmstadt 98 in der HDI-Arena zu Gast ist, müssen die "Lilien" ohne ihren Trainer auskommen. Wie der Zweitligist am Vorabend bekanntgab, ist der 48-Jährige positiv auf das Coronavirus getestet worden.

"Nun werde ich der Mannschaft am heimischen Fernseher die Daumen drücken", wird der ehemalige Coach von 96-Erzrivale Eintracht Braunschweig, der vollständig geimpft ist, zitiert. "Ich habe aber vollstes Vertrauen in die Spieler und auch in den Trainerstab um Kai Peter Schmitz, Dimo Wache, Christopher Busse sowie Pascal Pellowski, die die Mannschaft in Hannover betreuen werden."