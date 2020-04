"Bunter Strauß an Problemen" zum Geburtstag: 96-Profichef Martin Kind wird 76

Gratulanten wird es viele, eine Party aber nicht geben. „Das will ich nicht und kann es auch nicht“, da kommt ihm das Virus ausnahmsweise mal recht. Martin Kind, Profichef von Hannover 96, lässt seine Geburtstage seit jeher am liebsten an sich abprallen wie ein Verteidiger den Freistoß in der Mauer.

"Fühle mich zehn Jahre jünger"

Kind wird am Dienstag 76, „ich fühle mich aber zehn Jahre jünger“. Ein Personal Trainer macht ihn regelmäßig fit, auch für die Krise, in der es für ihn „überall Baustellen“ zu bearbeiten gilt. „Corona hat die Welt dramatisch verändert, so ein Szenario hätte ich mir nie vorstellen können.“

Kurzarbeit in der Kind-Hörgerätefirma und in diversen Tochterunternehmen, die virusbedingte Schließung des Kokenhof-Hotels und nicht zuletzt 96 – „es ist ein bunter Strauß an Problemen“. Auf 96 bezogen ist es für Kind sogar „die schlechteste Situation, die wir je hatten“. Und dazu ist es „eine Situation, auf die wir keinen Einfluss hatten“.