124 Jahre Hannover 96: Testet Euer Wissen im großen Geburtstag-Quiz!

Seither ist jede Menge passiert. Zuvorderst sind da natürlich die Meisterschaften 1938 und 1954 sowie der DFB-Pokalsieg als Zweitligist 1992 zu nennen. Noch präsenter vor Augen dürften die meisten Anhänger der Roten allerdings die Auf- und Abstiege in der jüngeren Vergangenheit sowie die Europapokal-Abenteuer in den Spielzeiten 2011/12 und 2012/13 haben.

Ostersonntag ist für die Fans von Hannover 96 in diesem Jahr alles, aber kein gewöhnlicher Feiertag. Denn heute vor 124 Jahren wurde am 12. April der Vorläuferverein Hannoverscher Fußball-Club von 1896 gegründet. Herzlichen Glückwunsch, Alte Liebe!

Alle auf Abstand: Wie 96 dennoch wieder in Wettkampfform kommen will

Aber es ist natürlich noch so viel mehr passiert in den vergangenen 124 Jahren. Anekdoten um Spieler und Trainer, Kuriositäten und Skandale etc. pp. Mit zehn kniffligen Fragen fühlen wir mal vor, wie fundiert Euer 96-Wissen ist...