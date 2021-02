Döner für die 96-Profis: Geburtstagskind Valmir Sulejmani gibt einen aus

Dass er ausgerechnet an seinem Geburtstag nicht (mehr) in der Startelf stand, dürfte Valmir Sulejmani nicht sonderlich gut geschmeckt haben. Erst in der 78. Minute wurde der nunmehr 25-jährige Offensivmann von Hannover 96 für Patrick Twumasi eingewechselt, half eine Viertelstunde lang dabei mit, die 1:0-Führung gegen Osnabrück über die Zeit zu bringen.

Allzu übel aufgestoßen ist ihm die Reservistenrolle allerdings offenkundig nicht, denn auf seinen Wunsch machte der Döner-Mann am Dienstagmittag Halt an der HDI-Arena. Erst Punkte statt, dann Leckeres vom Spies für die Kollegen - natürlich mit dem Segen vom Chef: "Valmir hat das organisiert, er hat mich nur gefragt, ob das okay ist. Alles gut", bestätigte Trainer Kenan Kocak.