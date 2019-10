Hannover 96: Geduldsspiel mit Sebastian Jung - Sehnenverletzung zieht sich 

Immer feste drauf. Sebastian Jung wollte Freitag gar nicht mehr aufhören mit dem Torschusstraining. Zwei kleine Tore in einem großen, Maß nehmen, Ziel erfassen, Volltreffer. Athletiktrainer Dennis Fischer gab Vorlagen, Jung verwandelte, der Spieler lachte laut, sammelte die Bälle ein, noch mal dasselbe. 68 Tage nach der Verletzung in Karlsruhe darf der 29-Jährige endlich aufs Tor schießen. Wann er wieder spielen kann? Jung muss sich bremsen. „Wir müssen geduldig sein“, sagt er. „Es geht bei Sehnengeschichten nicht von heute auf morgen.“

Noch ein weiter Weg zurück auf den Platz

Es ist nicht sein erstes Sehnendrama. Eine schwierige Verletzung, schwierig zu erkennen, ebenso wie die Ursache. 96 musste mehrere Tests machen bis zur richtigen Diagnose. Dies kostete Zeit, eine Woche, vielleicht zwei. Es hätte nicht viel geändert. Nach dem Sehnenanriss wird Jung noch einige Wochen brauchen, um ein Kandidat für ein 96-Pflichtspiel zu sein. Es wird erst sein viertes werden.

Den Bogenschluss, das Comeback in Karlsruhe am 26. Oktober nach dem Aus in Karlsruhe am 12. August, kann Jung nicht hinbekommen. 96-Trainer Mirko Slomka kündigte Freitag an, dass der rechte Verteidiger in der kommenden Woche ans Mannschaftstraining herangeführt werden soll. Bis zur Match-Reife ist der Weg allerdings noch weit.