Hannover 96 gegen Bayer 04 Leverkusen: Letzte Infos zum Spiel

Bayer 04 Leverkusen reist als zweitbestes Rückrundenteam nach Hannover. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz, der seit dem 1. Januar im Amt ist, hat sich kontinuierlich gesteigert und ist inzwischen wieder auf Kurs Europa. Ganz anders sieht die Situation bei Hannover 96 aus. Die Roten stecken mitten in der Krise. Nach der deutlichen 1:5-Klatsche in Stuttgart vergangene Woche steht das Team von Trainer Thomas Doll mit dem Rücken zur Wand. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt mittlerweile schon fünf Punkte.

Thomas Doll ist bei Hannover 96 seit fünf Spielen im Amt. Unter ihm holten die Roten allerdings erst drei Punkte. Ganz anders sieht es bei Bayer Leverkusen aus. Peter Bosz hat der Mannschaft in kürzester Zeit seinen Stempel aufgedrückt - die Werkself ist in Topform. Und es kommt noch dicker: 96 wartet seit zehn Spielen auf einen Sieg gegen Leverkusen.

Hannover 96 trifft am Sonntag auf Bayer 04 Leverkusen. Die Roten haben nicht eines der letzten zehn Spiele gegen die Werkself gewonnen. Hier erfahrt Ihr alles über die vergangenen Partien. ©

Thomas Doll fordert von seiner Mannschaft gegen Bayer 04 Leverkusen eine andere Einstellung als bei der deutlichen Niederlage in Stuttgart: "Entscheidend ist, dass sich jeder zerreißt. Das war gegen Stuttgart nicht der Fall. Das ist das was jeder 96-Fan sehen möchte."

Das sagt Leverkusen-Coach Peter Bosz

Peter Bosz will Hannover 96 definitiv nicht auf die leichte Schulter nehmen: "Wenn ich (...) eins gelernt habe, dann, dass es in der Bundesliga keine einfachen Spiele gibt. Und das wird auch gegen Hannover so sein."