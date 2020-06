JETZT LIVE: Hannover 96 und Heidenheim starten kämpferisch in die Partie - 0:0

Die gemeinsame Historie von Hannover 96 und dem 1. FC Heidenheim reicht nicht sehr weit in die Vergangenheit. Vor dem Duell am Sonntag (13.30 Uhr) sind sich die Mannschaften nur dreimal begegnet. Oft haben die beiden Teams also noch nicht gegeneinander gespielt, doch wenn sie sich auf dem Platz gegenüber gestanden haben, dann war immer viel los.