Niedersachsen verhängt Verbot: Hannover 96 gegen Dresden wird ein Geisterspiel

Das Verbot gilt ab sofort, die Dauer der Verfügung ist noch nicht bekannt. Es ist aber möglich, dass auch das Heimspiel gegen den Karlsruher SC am 4. April ohne Zuschauer stattfindet.

Die Allgemeinverfügung des Landes gilt für alle Veranstaltungen, wo eine Gruppe von Menschen zusammenkommen, stellt das Landesgesundheitsamt klar: Kinoveranstaltungen, Theater, Versammlungen in Gaststätten und Sportveranstaltungen. Zuvor hatte die Region Hannover nur eine Allgemeinverfügung für Indoor-Veranstaltungen ausgesprochen. "Wir haben feststellen müssen, dass es einen größeren Bedarf an Orientierung gibt", sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann dazu.

Das steht nun fest, nachdem das Land Niedersachsen am Mittwochmittag ein allgemeines Veranstaltungsverbot für alle Events mit mehr als 1.000 Menschen ausgesprochen hat.

Das 96-Stadion am Maschsee wurde 1954 eröffnet – und seither mehrfach umgebaut. ©

Eine Absage kommender Spiele ist unwahrscheinlich. DFL-Chef Christian Seifert hatte unterstrichen, dass eine Spielpause in der Bundesliga „illusorisch“ sei und nichts bringe. „Das ist nicht zu Ende gedacht. Da gibt es Verträge, sportliche Konsequenzen. Abstiege und Aufstiege. Wir brauchen den geregelten Spielbetrieb. Aufzuhören ist keine Option. Wir brauchen Mitte Mai eine Tabelle, damit die Clubs planen können“, sagte Seifert dazu.

Gesundheitsminister Jens Spahn hatte zuletzt erneut dazu aufgefordert, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen. „Es ist sicher leichter, auf Konzerte und Fußballspiele zu verzichten als auf den Weg zur eigenen Arbeit“, hatte der CDU-Politiker am Montag in Berlin gesagt.

Bereits am Montag war entschieden worden, dass das Rückspiel von Borussia Dortmund im Achtelfinale der Champions League bei Paris Saint-Germain am Mittwoch vor leeren Tribünen stattfindet.

In Italien gingen die Behörden noch weiter. Dort wurden bis zum 3. April sämtliche Sportveranstaltungen ausgesetzt. Das Land kämpft gegen eine rapide steigende Zahl von Infizierten und Toten durch die Covid-19-Lungenkrankheit. In Spanien spielen die ersten beiden Fußball-Ligen ebenfalls an den kommenden beiden Spieltagen ohne Zuschauer.