Hannover 96 zu Gast beim FC Bayern München: Letzte Infos zum Spiel

Die bisherige Bilanz von 96 in München spricht Bände. Nur eines von 31 Bundesligaspielen konnten die Roten in der Allianz Arena gewinnen - im Jahr 2006. Damals war 96 übrigens ebenfalls Tabellenletzter. Die letzten 13 Spiele gingen allesamt verloren, dabei konnten die Niedersachsen mickrige sechs Tore erzielen.

In der Saison 1987/88 schien vor ausverkauftem Haus für die frisch wiederaufgestiegenen Roten im Heimspiel gegen den FC Bayern München alles wie immer zu laufen. Hans Pflügler traf nach Standard zur frühen Gästeführung. Doch diesen Vorsprung auszubauen, gelang dem FCB nicht. Per Kopf besorgte Peter Hobday nach dem Wechsel den umjubelten Ausgleich (Foto) gegen Jean-Marie Pfaff im Gästetor. Doch damit nicht genug: Der entfesselt aufspielende Aufsteiger legte sogar noch einen drauf. Gregor Grillemeier traf mit seinem fulminanten Fernschuss zum 2:1. Der Rekordmeister war besiegt, die Bayern hatten den Meistertitel so gut wie sicher an Werder Bremen verloren. ©

96-Coach Thomas Doll ist sich der Außenseiterrolle seiner Mannschaft bewusst. "Ich setze mich jetzt heute nicht hin und erzähle, wie man Bayern München schlägt oder was man alles dafür tun muss. Da muss nämlich sehr viel zusammen kommen, um wirklich auch erfolgreich Fußball zu spielen in München. Für mich ist einfach viel wichtiger, mit was für einer Einstellung wir dort reingehen", betont er.

Das Schiedsrichter-Gespann

Die Partie am Samstag wird Christian Dingert leiten. Der 38-jährige Diplom-Verwaltungswirt zählt zu zu den erfahrensten Schiedsrichtern in der höchsten deutschen Spielklasse. In dieser Saison hat er schon zwei Spiele mit 96-Beteiligung geleitet: das Heimspiel gegen Hoffenheim (1:3) und das Gastspiel in Freiburg (1:1). Assistiert wird Dingert in München an der Seitenlinie von Tobias Christ und Thorsten Schiffner sowie vom vierten Offiziellen Tobias Reichel. Videoassistent ist Sören Storks.